Мэр Череповца ушел в отставку

Мэр Череповца Вадим Германов покидает свой пост. Об этом 21 февраля на оперативном совещании в региональном правительстве объявил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

По его словам, градоначальник ушел с поста по собственному желанию.

«Это решение назревшее, связанное с последовательной централизацией системы управления нашим регионом», — пояснил Филимонов.

Он отметил, что решение плановое и связано с необходимостью централизации в регионе и повышения эффективности управления областью во всех муниципалитетах. Губернатор поручил своему заму по внутренней политике Евгению Тютюкову обеспечить «бесшовный, мягкий, комфортный переход».

Этим же утром Telegram-канал «Осторжно, Москва» писал, что в Подмосковье глава города Серпухова Сергей Никитенко неожиданно покинул пост. По данным канала, временно исполнять его обязанности будет один из действующих заместителей, а на следующей неделе назначат нового градоначальника.

Ранее мэр Воркуты Ярослав Шапошников ушел в отставку.