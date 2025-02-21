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Мэр Череповца ушел в отставку

Губернатор Вологодской области объявил об отставке мэра Череповца Германова
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Антон Новодережкин/ТАСС

Мэр Череповца Вадим Германов покидает свой пост. Об этом 21 февраля на оперативном совещании в региональном правительстве объявил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

По его словам, градоначальник ушел с поста по собственному желанию.

«Это решение назревшее, связанное с последовательной централизацией системы управления нашим регионом», — пояснил Филимонов.

Он отметил, что решение плановое и связано с необходимостью централизации в регионе и повышения эффективности управления областью во всех муниципалитетах. Губернатор поручил своему заму по внутренней политике Евгению Тютюкову обеспечить «бесшовный, мягкий, комфортный переход».

Этим же утром Telegram-канал «Осторжно, Москва» писал, что в Подмосковье глава города Серпухова Сергей Никитенко неожиданно покинул пост. По данным канала, временно исполнять его обязанности будет один из действующих заместителей, а на следующей неделе назначат нового градоначальника.

Ранее мэр Воркуты Ярослав Шапошников ушел в отставку.

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