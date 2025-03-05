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Политолог назвал логичным назначение Дронова врио губернатора Новгородской области

Политолог Минченко: работа школы губернаторов себя полностью оправдывает
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Александр Дронов/VK

Назначение Александра Дронова на пост врио губернатора Новгородской области стало логичным развитием системы кадровых лифтов. Об этом рассказал президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

По его словам, президентом России Владимиром Путиным создана полноценная и эффективная система подбора и подготовки кадров. Он подчеркнул, что эта система, в создании которой принимали участие первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и ректор РАНХиГС (президентской академии) Алексей Комиссаров, себя полностью оправдывает.

При этом Минченко отметил, что в Новгородской области есть несколько точек роста. Он уточнил, что в первую очередь это сельское хозяйство и животноводство. Кроме того, в регионе активно развивалось производство дронов для нужд СВО, добавил политолог.

«Сейчас в регионе особая ставка делается на развитие высшего образования и на развитие местного университета. Плюс, я думаю, что серьезным проектом, который может дать толчок, в том числе туристическому потенциалу региона, является создание высокоскоростной железнодорожной магистрали. Этот проект был поддержан президентом», — добавил Минченко.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин назначил врио губернатора Новгородской области Александра Дронова. Соответствующий указ опубликовали на сайте правовых актов.

Александр Дронов был выпускником четвертого потока «школы губернаторов». Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов», была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

В начале февраля Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора региона Андрея Никитина и принял его отставку. Причиной стал переход Никитина на другую работу — его назначили заместителем министра транспорта России. После ухода Никитина в Минтранс Дронов стал исполняющим обязанности губернатора.

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