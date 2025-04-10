Аэропорт Калуги возобновил полеты воздушных судов

Росавиация: ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Калуги сняты

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Калуги сняты. Об этом в своем Telegram-канале заявил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«В аэропорту Калуга (Грабцево) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он.

Кореняко добавил, что ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

До этого сообщалось, что в аэропортах Внуково и Калуга временно прекратили принимать и отправлять самолеты, чтобы обеспечить безопасность полетов гражданских судов.

Пост об ограничениях был опубликован в 23:00. Спустя пять минут во Внуково возобновили прием и отправку рейсов.

8 апреля ограничения на полеты были введены в аэропортах Ульяновска, Саратова и Волгограда, они были сняты утром в среду, 9 апреля. В Росавиации уточнили, что работа воздушных гаваней приостанавливалась для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Ранее пассажиры из Москвы услышали «страшный звук» и отказались лететь в Дубай.