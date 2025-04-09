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В аэропортах Саратова и Ульяновска сняли ограничения на полеты

Росавиация: в аэропортах Саратова и Ульяновска сняли ограничения на полеты
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Fasttailwind/Shutterstock/FOTODOM

В аэропортах Саратова и Ульяновска сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Утверждается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Накануне сообщалось, что ограничения на полеты были введены в аэропортах Ульяновска, Саратова и Волгограда.

Также ограничения на прием и выпуск воздушных судов были сняты в аэропортах Владикавказа, Волгограда и Грозного.

Минобороны России сообщило, что силы противовоздушной обороны в ночь на 9 апреля сбили над регионами России 158 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, из них 15 — над Северной Осетией — Аланией.

Ранее в новосибирском аэропорту пассажира сняли с рейса из-за шутки о бомбе.

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