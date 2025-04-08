В магазинах «Светофор» изъяли свыше 300 т продукции после проверок

В магазинах «Светофор» изъяли свыше 300 т продукции из 5,7 тыс. партий после проверок. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные «Роспотребнадзора».

В связи с выявленными нарушениями на сеть гипермаркетов «Светофор» были наложены штрафы на сумму более 11,5 млн рублей и составлено 675 предписаний об устранении нарушений. За невыполнение этих предписаний уже были начислены дополнительные штрафы на сумму 1,3 млн рублей. По итогам проверок, проходивших в период с 10 по 30 января в 58 магазинах «Светофор» в 45 субъектах России была прекращена деятельность 76 торговых объектов, поставлявших продукцию сети.

«Исследовано 8 106 проб, из них не соответствовали гигиеническим требованиям 879 проб. Проведено более 120 тысяч исследований», — сообщили в ведомстве.

Чаще всего нарушения санитарных норм выявлялись при исследовании образцов мясной, рыбной и молочной продукции.

До этого Роспотребнадзор изъял в саратовских «Светофорах» 170 партий продуктов питания.

Ранее сеть «Светофор» подала иск о защите деловой репутации против Россельхознадзора.