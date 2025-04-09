Экс-совладелец банка «Югра» стал подозреваемым по новому уголовному делу

Бывший совладелец банка «Югра» Алексей Хотин проходит подозреваемым по новому уголовному делу об особо крупном мошенничестве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Мещанский суд Москвы.

Следствие ходатайствует отправить Хотина в следственный изолятор, отметило агентство. Подробности нового дела в настоящее время не разглашаются.

В декабре 2023 года Хотина обвинили в растрате более 23,6 млрд рублей. В марте Замоскворецкий суд Москвы назначил экс-владельцу банка девять лет колонии общего режима, а также взыскал с предпринимателя и его сообщников свыше 17 млрд 314 млн рублей в пользу государства.

13 ноября 2024 года Мосгорсуд признал законным приговор бывшему совладельцу банка «Югра» и другим фигурантам дела. Решение суда вступило в законную силу.

Кроме того, Мещанский суд Москвы национализировал имущество Хотина — все здание гостиницы «Москва», в том числе находящийся в строении пятизвездочный отель Four Seasons Hotel Moscow, торговую галерею «Модный сезон», а также комплекс апартаментов.

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