Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-совладелец банка «Югра» стал подозреваемым по новому уголовному делу

ТАСС: экс-совладелец банка «Югра» Хотин стал подозреваемым по новому делу
close
Сергей Мамонтов/РИА «Новости»

Бывший совладелец банка «Югра» Алексей Хотин проходит подозреваемым по новому уголовному делу об особо крупном мошенничестве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Мещанский суд Москвы.

Следствие ходатайствует отправить Хотина в следственный изолятор, отметило агентство. Подробности нового дела в настоящее время не разглашаются.

В декабре 2023 года Хотина обвинили в растрате более 23,6 млрд рублей. В марте Замоскворецкий суд Москвы назначил экс-владельцу банка девять лет колонии общего режима, а также взыскал с предпринимателя и его сообщников свыше 17 млрд 314 млн рублей в пользу государства.

13 ноября 2024 года Мосгорсуд признал законным приговор бывшему совладельцу банка «Югра» и другим фигурантам дела. Решение суда вступило в законную силу.

Кроме того, Мещанский суд Москвы национализировал имущество Хотина — все здание гостиницы «Москва», в том числе находящийся в строении пятизвездочный отель Four Seasons Hotel Moscow, торговую галерею «Модный сезон», а также комплекс апартаментов.

Ранее в России предложили применить опыт Сингапура по снижению коррупции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами