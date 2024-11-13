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Приговор экс-владельцу банка «Югра» вступил в силу

Мосгорсуд оставил в силе приговор экс-владельцу банка «Югра» Хотину

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Сергей Мамонтов/РИА «Новости»

Московский городской суд признал законным приговор бывшему владельцу банка «Югра» Алексею Хотину и другим фигурантам дела. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

«Судебной коллегией по уголовным делам Московского городского суда приговор Замоскворецкого районного суда города Москвы в отношении Хотина А.Ю., Шиляева Д.В., Нефедова А.Г. и Черновой Н.Г. изменен в части порядка зачета периода в срок содержания под стражей время их нахождения под запретом определенных действий, предусмотренных п. 1 ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ», — говорится в сообщении.

В канале отметили, что приговоры фигурантов дела вступили в законную силу.

В декабре прошлого года Хотина обвинили в растрате более 23,6 млрд рублей. В марте Замоскворецкий суд Москвы назначил экс-владельцу банка девять лет колонии общего режима, а также взыскал с предпринимателя и его сообщников свыше 17 млрд 314 млн рублей в пользу государства.

13 ноября Мещанский суд Москвы национализировал имущество Хотина — все здание гостиницы «Москва», в том числе находящийся в строении пятизвездочный отель Four Seasons Hotel Moscow, торговую галерею «Модный сезон», а также комплекс апартаментов.

Ранее экс-владелец банка «Югра» в суде попросился на СВО.

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