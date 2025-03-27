В России предложили применить опыт Сингапура по снижению коррупции

РРоссийским чиновникам можно повысить оплату труда, как это сделали в Сингапуре, чтобы снизить коррупционные риски. С таким предложением выступили доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова Роман Губарев и научный сотрудник Института социально-экономических исследований УФИЦ РАН Евгений Дзюба в беседе с URA.ru.

«Опыт Сингапура показывает, что количество взяток существенно снизилось после того, как чиновники стали получать повышенную зарплату, которая формируется из базовой ставки и премиальной части, привязанной к результатам работы», — заявили авторы инициативы.

Они отметили, что смысл сингапурской схемы состоит в том, чтобы стимулировать чиновников дорожить своей репутацией и рабочим местом. Для этого они должны легально и честно получать достойное денежное вознаграждение. Кроме того, Губарев и Дзюба предложили выплачивать премию за добросовестную работу.

При этом они подчеркнули, что речи о повышении зарплаты для всех российских чиновников не идет. По мнению ученых, положительные изменения должны касаться тех, кто эффективно выполняет свою работу. Если же этого не происходит, то и оклад должен остаться базовым, подытожили эксперты.

До этого стало известно, что в Москве полковник ГИБДД Сергей Кобозев проявил принципиальность и отказался от взятки 655 тысяч рублей, предложенной бизнесменом Максимом Мартыновым. Он пытался откупиться, когда его остановили за незаконное использование спецсигнала.

Кобозев категорически отказался принимать деньги и предупредил предпринимателя, что его действия незаконны. Несмотря на это, Мартынов оставил пакет с деньгами в служебном автомобиле ДПС. В результате против него возбудили уголовное дело по факту попытки дачи взятки должностному лицу. Также он понесет административное наказание за незаконную установку спецсигнала.

Ранее суд закрыл громкий процесс против бывшего замминистра обороны Иванова о растрате и отмывании средств.