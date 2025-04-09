При обрушении крыши доминиканского клуба погибли 113 человек

Число погибших при обрушении крыши клуба в Доминикане увеличилось до 113

Число жертв обрушения крыши в клубе в Доминикане возросло до 113. Об этом сообщил директор Центра по чрезвычайным ситуациям COE Хуан Мануэль Мендес, его слова приводит РИА Новости.

«Что касается погибших, число повысилось до 113 человек по состоянию на утро», — сказал он.

Крыша ночного клуба Jet Set на проспекте Независимости в Санто-Доминго частично обрушилась в ночь на 7 апреля. Сотрудники экстренных служб продолжают разбирать завалы и искать людей, рассчитывая найти остающихся там выживших. На данный момент в больницу доставили 155 человек. Число жертв ЧП возросло до 98. Абинадер объявил в республике трехдневный национальный траур.

Президент России Владимир Путин направил соболезнования главе Доминиканской Республики Луису Абинадеру в связи с многочисленными жертвами в результате трагедии в Санто-Доминго.

Ранее в Перу обрушилась крыша торгового центра.