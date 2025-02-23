Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Перу обрушилась крыша торгового центра

Крыша торгового центра обрушилась в перуанском Трухильо

Крыша обрушилась в торговом центре перуанского города Трухильо. Об этом сообщает Associated Press.

В публикации отмечается, что обломки крыши упали на фудкорт, ранив не менее 78 человек. Трое из пострадавших находятся в критическом состоянии.

Министр обороны Перу Вальтер Астудильо в рамках пресс-конференции заявил, что 30 раненых уже выписаны из больницы.

Мэр Трухильо Марио Рейна объявил о закрытии ТЦ из-за возможных рисков. Он добавил, что правительство города планирует проверить другие торговые центры на безопасность.

В январе в помещении бассейна школы №72 во Владивостоке обрушились потолок и элементы фасада.

В результате инцидента никто не пострадал. Сейчас территория школы оцеплена и находится под охраной, отметили в ведомстве.

Прокуратура организовала проверку. Причины происшествия выясняются.

Ранее потолок обрушился на детей во время урока в московской школе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами