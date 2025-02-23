В Перу обрушилась крыша торгового центра

Крыша обрушилась в торговом центре перуанского города Трухильо. Об этом сообщает Associated Press.

В публикации отмечается, что обломки крыши упали на фудкорт, ранив не менее 78 человек. Трое из пострадавших находятся в критическом состоянии.

Министр обороны Перу Вальтер Астудильо в рамках пресс-конференции заявил, что 30 раненых уже выписаны из больницы.

Мэр Трухильо Марио Рейна объявил о закрытии ТЦ из-за возможных рисков. Он добавил, что правительство города планирует проверить другие торговые центры на безопасность.

В январе в помещении бассейна школы №72 во Владивостоке обрушились потолок и элементы фасада.

В результате инцидента никто не пострадал. Сейчас территория школы оцеплена и находится под охраной, отметили в ведомстве.

Прокуратура организовала проверку. Причины происшествия выясняются.

Ранее потолок обрушился на детей во время урока в московской школе.