Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мать ребенка, которого искусали хаски, отправили под домашний арест

Мать пострадавшего после нападения хаски мальчика отправили под домашний арест

В Краснодарском крае предъявили обвинения матери мальчика, на которого в Сочи напали хаски. Об этом сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

Женщине избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. В случае, если ее вину удастся доказать, она может лишиться свободы на срок до десяти лет.

О произошедшем стало известно после того, как в полицию обратился отец девятилетнего ребенка. По его словам, бывшая супруга похитила три миллиона рублей, которые семья планировала потратить на лечение ребенка. Эти деньги родительница якобы сняла с банковского счета.

После обращения женщину оперативно доставили в отделение полиции.

Ее сын, тем временем, находится в больнице. Школьник попал в больницу после того, как в Сочи на него набросились две собаки породы хаски и разорвали ему лицо. Ребенок пережил несколько операций. На фото из палаты заметно, что на шее ребенка закреплено специальное устройство, которое помогает ему получать еду.

Ранее в Петербурге женщина под наркотиками украла младенца и оставила его в подъезде.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами