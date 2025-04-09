Мать ребенка, которого искусали хаски, отправили под домашний арест

В Краснодарском крае предъявили обвинения матери мальчика, на которого в Сочи напали хаски. Об этом сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

Женщине избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. В случае, если ее вину удастся доказать, она может лишиться свободы на срок до десяти лет.

О произошедшем стало известно после того, как в полицию обратился отец девятилетнего ребенка. По его словам, бывшая супруга похитила три миллиона рублей, которые семья планировала потратить на лечение ребенка. Эти деньги родительница якобы сняла с банковского счета.

После обращения женщину оперативно доставили в отделение полиции.

Ее сын, тем временем, находится в больнице. Школьник попал в больницу после того, как в Сочи на него набросились две собаки породы хаски и разорвали ему лицо. Ребенок пережил несколько операций. На фото из палаты заметно, что на шее ребенка закреплено специальное устройство, которое помогает ему получать еду.

Ранее в Петербурге женщина под наркотиками украла младенца и оставила его в подъезде.