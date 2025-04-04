Появилось первое фото после операции мальчика из Сочи, которому собаки разорвали лицо

Отец девятилетнего мальчика, которого в Сочи покусали собаки, поделился первым фото сына после операции. Снимок опубликовал Telegram-канал «Краснодар | Телетайп».

Кадр сделан в больничной палате: ребенок сидит к отцу спиной и рассматривает коробку с конструктором. На затылочной части головы у маленького пациента несколько шрамов. Также у ребенка на шее закреплено специальное устройство, благодаря которому он получает еду через зонд.

18 марта мальчику провели операцию, во время которой пересадили кожу с предплечья на губы. Ребенок пережил 14-часовую операцию. После нее, по словам отца, мальчик чувствует себя хорошо. Ему предстоит еще одно хирургическое вмешательство и длительная реабилитация.

Мальчик попал в больницу после того, как на него напали две собаки породы хаски. Животные сорвались с цепи и разодрали ребенку лицо 26 февраля. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Вскоре его перевезли в больницу в Москве.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Обвинение предъявлено хозяину собак, в ходе допроса мужчина признал вину. Позже выяснилось, что перед случившимся он не кормил псов десять дней.

Ранее в Забайкалье на мать с годовалым ребенком набросилась собака.