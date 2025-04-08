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В Петербурге женщина под наркотиками украла младенца и оставила его в подъезде

В Петербурге женщина попала под суд за похищение младенца
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Depositphotos

В Петербурге суд вынес приговор женщине, которая похитила ребенка. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

По версии следствия, фигурантка процесса без согласия матери похитила девочку и отправилась в дом на улице Кржижановского, где зашла в подъезд и оставила маленького ребенка на полу лестницы. В этот момент женщина находилась под действием наркотиков.

Суд не увидел в действиях фигурантки состава преступления, поэтому оправдал. Помимо этого, у женщины есть право на реабилитацию.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 11 месяцев в ИК общего режима. Зачтено время содержания под стражей, в связи с чем наказание считается отбытым», – сообщается в публикации.

До этого в Карачаево-Черкесии осудили женщину, которая родила ребенка без помощи медиков и оставила его под забором, так как мальчик появился вне брака и мог навлечь позор на семью и саму мать. Суд приговорил родительницу к 180 часам обязательных работ.

Ранее в Красноярском крае у пьющей матери забрали четверых голодных детей.

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