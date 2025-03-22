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Отец мальчика, покусанного собаками в Сочи, рассказал о прогнозе врачей

«РГ»: мальчику, пострадавшему от нападения собак в Сочи, пришили губу и щеки
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Девятилетний мальчик, который пострадал от нападения собак в Сочи, имеет 50-процентный шанс на то, что у него приживутся пришитые врачами части лица. Об этом пишет «Российская газета».

«О прогнозах, сами знаете, врачи у нас всегда перестраховываются — 50 на 50 пока», — поделился отец ребенка.

Мужчина рассказал, что у мальчика после 14-часовой операции нормальное самочувствие. Ребенку пришили верхнюю губу и щеки. По словам отца, дальнейшие шаги будут зависеть от приживаемости тканей. Врачи планируют сделать еще одну операцию и пришить нос, добавило издание.

Мальчик попал в больницу после того, как на него напали две собаки породы хаски. Животные сорвались с цепи и разодрали ребенку лицо 26 февраля. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Вскоре его перевезли в больницу в Москве.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Обвинение предъявлено хозяину собак, в ходе допроса мужчина признал вину. Позже выяснилось, что перед случившимся он не кормил псов десять дней.

Ранее в Забайкалье на мать с годовалым ребенком набросилась собака.

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