После кражи собранных для лечения покусанного собаками в Сочи мальчика денег завели дело

МВД возбудило дело о краже по заявлению отца покусанного хаски мальчика в Сочи

Следователи возбудили уголовное дело о краже по заявлению отца девятилетнего мальчика, пострадавшего в результате нападения собак хаски в Сочи. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

В публикации отмечается, что правоохранительные органы Белореченского района Краснодарского края занимаются расследованием. По словам потерпевшего, бывшая супруга без его ведома сняла с банковского счета 3 млн рублей, которые были собраны на лечение ребенка.

В публикации отмечается, что женщина была доставлена в отдел полиции для разбирательства, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

26 февраля две домашние собаки породы хаски сорвались с цепи, набросились на ребенка и разорвали ему лицо. Девятилетнего мальчика вертолетом доставили в Краснодар. Позже выяснилось, что хозяин псов перед случившимся не кормил их десять дней.

Позднее сообщалось, что нос и верхняя губа после операции не прижились у мальчика, которому хаски отгрызли лицо в Сочи.

Ранее в российском селе агрессивная собака вцепилась в лицо восьмилетнему мальчику.