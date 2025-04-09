Площадь пожара в роддоме на востоке Москвы составила 50 «квадратов»

Площадь пожара в роддоме на востоке Москвы составила 50 квадратных метров, при возгорании были спасены 39 человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
«Площадь пожара в Москве составила 50 квадратных метров. Спасены 39 человек, из них шесть человек по автолестнице», — говорится в сообщении.
Пожарные полностью ликвидировали возгорание.
О том, что в роддоме на востоке Москвы начался пожар, стало известно утром, 9 апреля.
Вечером 8 апреля сотрудники МЧС России потушили пожар в общежитии в поселке Киевский в Новой Москве. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Причина пожара устанавливается.
Незадолго до этого МЧС России сообщило, что в пятиэтажном общежитии загорелись две квартиры на четвертом этаже. Пострадал один жилец, он госпитализирован. Одного человека не удалось спасти. На месте происшествия работали 52 специалиста и 15 единиц техники.
Ранее российский подросток во время пожара спас из огня маленьких братьев и сестру.