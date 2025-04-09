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Площадь пожара в роддоме на востоке Москвы составила 50 «квадратов»

МЧС: площадь пожара в роддоме Москвы составила 50 «квадратов», спасли 39 человек

Площадь пожара в роддоме на востоке Москвы составила 50 квадратных метров, при возгорании были спасены 39 человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«Площадь пожара в Москве составила 50 квадратных метров. Спасены 39 человек, из них шесть человек по автолестнице», — говорится в сообщении.

Пожарные полностью ликвидировали возгорание.

О том, что в роддоме на востоке Москвы начался пожар, стало известно утром, 9 апреля.

Вечером 8 апреля сотрудники МЧС России потушили пожар в общежитии в поселке Киевский в Новой Москве. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Причина пожара устанавливается.

Незадолго до этого МЧС России сообщило, что в пятиэтажном общежитии загорелись две квартиры на четвертом этаже. Пострадал один жилец, он госпитализирован. Одного человека не удалось спасти. На месте происшествия работали 52 специалиста и 15 единиц техники.

Ранее российский подросток во время пожара спас из огня маленьких братьев и сестру.

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