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Московских водителей предупредили о возможных снегопадах в мае и июне

В Москве водителей предупредили о повторных снегопадах в мае и июне
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Scherbinator/Shutterstock/FOTODOM

Московских водителей предупредили, что снегопад может продолжиться. Об этом сообщает Telegram-канал «Говорит, Москва».

«В Гидрометцентре допустили повторные снегопады в Москве после потепления. Осадки могут быть в мае и июне», — говорится в сообщении.

По словам начальника отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолия Цыганкова, такая погода – норма для столицы, поскольку Москва не является южным городом. Так, в столице снег может пойти в мае и июне.

Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» утверждает, что сейчас водителям следует выезжать только на зимней резине или использовать городской транспорт.

По прогнозам синоптиков, из-за непогоды может быть гололедица, поэтому автомобилистам рекомендовали соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких торможений и ускорений, быть внимательными за рулем и не отвлекаться на телефон.

До этого сообщалось, что нижегородец на «Жигулях» устроил дрифт на заснеженной дороге.

Ранее подростки толкнули 14-летнюю школьницу под BMW в Нижнекамске.

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