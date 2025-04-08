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На юге России спрогнозировали апрельские заморозки

МЧС: на Кубани объявили штормовое предупреждение до 11 апреля
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Владимир Астапкович/РИА Новости

В Краснодарском крае ожидаются 9-11 апреля заморозки, из-за чего объявлено штормовое предупреждение. Об этом журналистам сообщили в краевом ГУ МЧС.

По данным ведомства, ночью и утром эти три дня местами ожидаются заморозки до -2℃, в юго-восточных предгорных районах может похолодать до -4℃.

В ведомстве предупредили, что на поверхности почвы повышается риск повреждения сельскохозяйственных культур. Специалисты посоветовали принять меры по защите насаждений.

В понедельник днем южном в регионе ожидаются небольшие дожди, а в горах будет мокрый снег и переменная облачность. Ветер южной четверти будет дуть со скоростью 4-9 м/с, в отдельные часы с порывами 6-11 м/с.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд до этого говорил, что зимняя погода сохранится в Москве до конца недели, потепление придет только на следующей неделе. Погода в течение всей недели будет соответствовать концу февраля — началу марта. Температура воздуха почти на 2,5 месяца по «климатическим рельсам» откатилась назад», сказал он.

Ранее жителям Татарстана рассказали, ждать ли снега в регионе после Москвы.

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