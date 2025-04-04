Временные ограничения ввели на работу трех московских аэропортов

Временные ограничения на прием воздушных судов введены в столичных аэропортах »Внуково», »Домодедово» и »Жуковский». Об этом заявил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что московские аэропорты временно не принимают и не отправляют авиарейсы.

14 марта Кореняко рассказал, что временные ограничения ввели на работу московского аэропорта Внуково и калужского аэропорта Грабцево.

Незадолго до этого сообщалось, что в аэропорту Сочи отменили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводились в 2:53 для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

В ночь на 14 марта украинские беспилотные летательные аппараты атаковали нефтебазу в городе Туапсе Краснодарского края. В результате произошло возгорание на местной нефтебазе. Площадь пожара на объекте превысила 1000 квадратных метров. Как рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Ранее в Госдуме назвали условие прекращения атак беспилотников ВСУ на территорию России.