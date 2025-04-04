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В московских аэропортах отменили ограничения на полеты

Росавиация: ограничения на полеты отменили во Внуково, Домодедово и Жуковском
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Shutterstock

В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Он объяснил, что ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. В это время 22 воздушных судна были направлены на запасные аэродромы.

«Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет», — добавил пресс-секретарь Росавиации.

4 апреля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в сторону столицы. Из-за угрозы атаки в столичных аэропортах временно приостанавливали прием воздушных судов.

Ранее в Госдуме заявили, что атаки украинских беспилотников по территории РФ прекратятся с окончанием СВО.

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