На подлете к Москве сбили беспилотник

Силы ПВО сбили беспилотник, летевший в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Обломки упали на землю, их обследуют экстренные службы.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — сообщил он.

Из-за угрозы атаки в столичных аэропортах временно приостанавливали прием воздушных судов, сообщил представитель Росавиации.

Об атаке дронов сообщил также губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Глава региона призвал граждан оставайтесь в безопасном месте до отбоя тревоги.

В ночь на 11 марта Россия столкнулась с одной из самых массовых атак беспилотников. По данным Минобороны, всего было уничтожено 343 дрона, из них 91 — над Москвой и Подмосковьем.

Ранее в Госдуме назвали условие прекращения атак беспилотников ВСУ на территорию России.