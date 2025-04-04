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На подлете к Москве сбили беспилотник

Собянин: система ПВО ликвидировала БПЛА на подлете к Москве
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Inna Varenytsia/Reuters

Силы ПВО сбили беспилотник, летевший в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Обломки упали на землю, их обследуют экстренные службы.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — сообщил он.

Из-за угрозы атаки в столичных аэропортах временно приостанавливали прием воздушных судов, сообщил представитель Росавиации.

Об атаке дронов сообщил также губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Глава региона призвал граждан оставайтесь в безопасном месте до отбоя тревоги.

В ночь на 11 марта Россия столкнулась с одной из самых массовых атак беспилотников. По данным Минобороны, всего было уничтожено 343 дрона, из них 91 — над Москвой и Подмосковьем.

Ранее в Госдуме назвали условие прекращения атак беспилотников ВСУ на территорию России.

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