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В российском регионе вспыхнуло общежитие

МЧС: пожар на 200 «квадратов» охватил общежитие в ЯНАО
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МЧС Ямало-Ненецкого АО

Загорелось общежитие, расположенное в микрорайоне Вынгапуровский города Ноябрьска, общая площадь пожара — 200 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу.

«В 02:18 мск поступило сообщение о пожаре в общежитии, которое расположено в микрорайоне Вынгапуровский, город Ноябрьск. По предварительным данным, эвакуировались 49 человек (вахтовые рабочие)», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, никто не пострадал. Для ликвидации огня силы МЧС привлекли 18 пожарных, задействовали шесть единиц спецтехники.

Утром во вторник, 28 января, стало известно, что в подмосковном Солнечногорске случился пожар в районе деревни Пешки. По словам очевидцев, загорелось здание рядом с бетонным заводом. Общая площадь возгорания составила 1 тыс. квадратных метров.

Тем же утром житель садоводческого товарищества «Мараховка» в Новой Москве поджег свой дом и зашел внутрь. Предполагается, что он был пьян.

Ранее в Кемеровской области произошел пожар при вывозе мусора.

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