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В Подмосковье случился пожар в общежитии

В подмосковном Лефортово из горящего общежития эвакуировали людей
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Telegram-канал «Москва с огоньком»

В здании общежития на Старообрядческой улице в Лефортово произошел пожар. Об этом сообщили в агентстве «Москва».

По данным агентства, из здания эвакуируют людей. Очевидцы отметили, что с четвертого этажа виден густой черный дым. Предварительно, в здании проводились сварочные работы.

За несколько дней до этого в подмосковном Клину на Волоколамском шоссе произошел пожар на складе. На место происшествия были направлены более 40 сотрудников экстренных служб и 12 единиц техники.

В ведомстве уточнили, что предварительная площадь возгорания составила 10 тысяч квадратных метров. Позднее сообщалось, что пожар на складе в городе Клину локализовали на площади 5 тысяч квадратных метров.

По информации РЕН ТВ, предварительно, причиной возгорания на складе стало короткое замыкание проводки в районе потолка. Сообщается также, что склад ввели в эксплуатацию 31 мая 2024 года. При этом в здании были установлены противопожарные системы.

Ранее в Московской области потушили первый в 2025 году травяной пожар.

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