В Литве потребовали от Орбакайте высказать свою позицию насчет СВО

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас призвал российскую певицу Кристину Орбакайте озвучить свою позицию насчет проведения РФ специальной военной операции (СВО) на Украине. Слова политика приводит местное издание LRT.

Палуцкас отметил, что Литва ждет от Орбакайте ответа на этот счет. По его словам, это необходимо для проведения концерта артистки на территории страны, который запланирован на 31 мая на площадке Pramogu arena.

«Я видел фотографию, где Орбакайте принимает награду от Путина, но позиция относительно ситуации на Украине сейчас важнее. Организаторы концерта могут задать ей этот вопрос и предоставить ответ общественности», — заявил Палуцкас.

В начале февраля Орбакайте в запрещенной соцсети сообщила, что собирается провести тур по Европе в мае и июне 2025 года. Кроме Литвы звезда хочет выступить на Кипре, в Германии, Испании, Чехии, Эстонии и Латвии.

Кроме того, старшая дочь Аллы Пугачевой вновь хочет возобновить концертную деятельность в России, так как в США, где она сейчас живет с семьей, ее выступления не пользуются популярностью. Однако, по данным Telegram-канала Mash, исполнительница боится отмен ее концертов, а также общественного давления из-за политической ситуации в стране.

Ранее Пугачева ответила на пост Орбакайте о мире.