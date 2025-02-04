Орбакайте объявила о туре по Европе

Певица Кристина Орбакайте сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что проведет тур по Европе.

Концерты Орбакайте пройдут в мае и июне 2025 года. В мае артистка выступит в Лимасоле, Аугсбурге, Штутгарте, Оффенбахе, Берлине, Гамбурге, Нойсе, Цюрихе, Барселоне, Праге, Таллине и Вильнюсе. В июне певица посетит Юрмалу, где проведет концерт.

В январе 2024 года Филипп Киркоров выступил на одной сцене с Кристиной Орбакайте на еврейской свадьбе в Нью-Йорке. По данным SHOT, народный артист России спел на азербайджанском языке и на иврите — композицию «Хава нагила». Среди русскоязычных хитов Киркорова были «А я и не знал, что любовь может быть жестокой», «Единственная моя» и другие. Специально для невесты Киркоров спел песню «Дива».

Кристина Орбакайте без Авраама Руссо исполнила их совместную композицию «Я не отдам тебя никому», а также песню «Мой мир» и другие. Также на празднике выступили Ангелина Каплан, Артур Амирян и популярный израильский певец Ицик Орлев.

Ранее в России призвали приостановить концерты Филиппа Киркорова.