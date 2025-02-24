Пугачева ответила на пост Орбакайте о мире

Певица Алла Пугачева оставила комментарий под постом Орбакайте о мире

Певица Кристина Орбакайте опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) ролик, на котором прогуливается по набережной под песню «Озеро надежды» Аллы Пугачевой.

«Всем мира и добра», — подписала видео исполнительница, сопроводив пост эмодзи голубя, который несет оливковую ветвь.

В комментариях Орбакайте ответила ее мать, певица Алла Пугачева. Она написала: «Красавица моя любимая».

В начале февраля Орбакайте сообщила в Instagram, что проведет тур по Европе. Ее выступления пройдут в мае и июне 2025 года. В мае артистка выступит в Лимасоле, Аугсбурге, Штутгарте, Оффенбахе, Берлине, Гамбурге, Нойсе, Цюрихе, Барселоне, Праге, Таллине и Вильнюсе. В июне певица посетит Юрмалу.

18 ноября 2024 года стало известно, что Орбакайте решила отказаться от новогодних корпоративов в России, поскольку боится возможных отмен своих концертов. По информации СМИ, сейчас артистка живет в Калифорнии вместе со своим мужем, предпринимателем Михаилом Земцовым.

Ранее сообщалось, что израильский политик пожаловался на поскандалившую в кафе Пугачеву.