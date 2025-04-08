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В самолете российской авиакомпании на борту сработал сигнал о столкновении с землей

Aviaincident: в летевшем в Сочи самолете сработал сигнал о столкновении с землей
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Jaromir Chalabala/Shutterstock/FOTODOM

В самолете авиакомпании «Азимут» сработал сигнал о столкновении с землей (GPWS). Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

Пассажирский борт 6 апреля летел из Минеральных Вод в Сочи. Экипаж доложил о срабатывании системы предупреждения столкновения с землей при визуальных условиях.

Уточняется, что командир воздушного судна решил продолжить полет по схеме на безопасных высотах. В итоге самолет благополучно приземлился в аэропорту курортного города, никто не пострадал.

8 апреля пассажирский самолет Ан-24, следовавший из Иркутска в Ленск 8 апреля, вернулся обратно в аэропорт вылета из-за поломки на борту.

До этого воздушное судно, принадлежащее компании «Сибирь», получило повреждение в аэропорту Толмачево в Новосибирской области. Инцидент произошел утром 5 апреля в 9:30 мск. Сотрудники воздушной гавани подогнали автотрап к самолету, но его левая створка задела обшивку фюзеляжа лайнера. Повреждение имело диаметр 40 мм и глубину 2,8 м. При этом самолет должен был следователь по маршруту Новосибирск — Ош.

Ранее в Аргентине самолет почти час кружил над аэропортами из-за уснувшего диспетчера.

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