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В Иркутске самолет с пассажирами вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности

СК: самолет из Иркутска в Ленск вернулся в аэропорт из-за поломки
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Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

Пассажирский самолет Ан-24, следовавший из Иркутска в Ленск 8 апреля, вернулся обратно в аэропорт вылета из-за поломки на борту. Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России.

По данным ведомства, рейс выполняла авиакомпания «ИрАэро». На борту находились четыре члена экипажа и 26 пассажиров. Самолет сел благополучно, и никто не пострадал.

Следователи начали доследственную проверку по факту инцидента с воздушным судном.

До этого воздушное судно, принадлежащее компании «Сибирь», получило повреждение в аэропорту Толмачево в Новосибирской области. Инцидент произошел утром 5 апреля в 9:30 мск. Сотрудники воздушной гавани подогнали автотрап к самолету, но его левая створка задела обшивку фюзеляжа лайнера. Повреждение имело диаметр 40 мм и глубину 2,8 м. При этом самолет должен был следователь по маршруту Новосибирск — Ош.

4 апреля в аэропорту в Екатеринбурге задержали вылет самолета, направлявшегося во Владивосток, из-за попадания птиц в двигатель и стойку шасси.

Ранее в Аргентине самолет почти час кружил над аэропортами из-за уснувшего диспетчера.

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