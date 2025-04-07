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Самолет компании «Сибирь» получил повреждение в аэропорту Толмачево

AVIAINCIDENT: в аэропорту в Новосибирске автотрап повредил фюзеляж самолета
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Александр Кряжев/РИА Новости

Воздушное судно, принадлежащее компании «Сибирь», получило повреждение в аэропорту Толмачево в Новосибирской области. Об этом сообщил Telegram-канал AVIAINCIDENT.

Инцидент произошел утром 5 апреля в 9:30 мск. Сотрудники воздушной гавани подогнали автотрап к самолету, но его левая створка задела обшивку фюзеляжа лайнера.

«[Это] привело к образованию вмятины на фюзеляже», — говорится в материале.

В тексте уточняется, что повреждение имело диаметр 40 миллиметров и глубину 2,8 миллиметра. При этом самолет должен был следователь по маршруту Новосибирск — Ош.

«Согласно технической документации, вмятина в допуске, с последующим ремонтом через 5000 летных часов или 10000 циклов», — подчеркивается в публикации.

4 апреля в аэропорту в Екатеринбурге задержали вылет самолета, направлявшегося во Владивосток, из-за попадания птиц в двигатель и стойку шасси. В пресс-службе компании «Уральские авиалинии», которой принадлежит воздушное судно, сообщили о повреждении лопаток панели одного из двигателей. С учетом времени, необходимого для устранения неполадок, вылет лайнера перенесли на 5 апреля.

Ранее правительство РФ постановило создать рейтинг добросовестности авиакомпаний и аэропортов.

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