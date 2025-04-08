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Милонов одобрил призыв Анфисы Чеховой к мужчинам уходить в декрет

Депутат Милонов: мужчинам полезно будет уйти в декрет вместо жены
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Владимир Трефилов/РИА Новости

Нет ничего плохого в том, чтобы мужчины уходили в декрет вместо своих жен – им даже полезно будет побыть со своими детьми. Так депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с RT прокомментировал слова ведущей, главы комитета по демографии партии «Новые люди» Анфисы Чеховой, призвавшей российских отцов чаще брать декретный отпуск по уходу за ребенком.

«Не вижу ничего плохого, если мужчина берет на себя ответственность по уходу за ребенком, особенно если того требует семейная ситуация», — считает Милонов.

В то же время он подчеркнул, что отцы не в состоянии полностью заменить матерей, так как еще «не научились кормить грудью». В целом же, при уважении и взаимопонимании между супругами отцам будет полезно побыть с ребенком вместо супруги, заключил парламентарий.

Напомним, Анфиса Чехова заявила, что формально мужчинам можно ходить в декрет, но они это редко делают якобы из-за общественного осуждения. Телеведущая уверена, что чем чаще мужчины будут уходить в декрет, тем больше женщин будут решаться рожать. Также ведущая предложила заменить слово «брак» для улучшения демографической ситуации в России. По ее мнению, из-за неблагозвучия названия у заключающих союз людей появляется ощущение, что они «занимаются чем-то сомнительным».

Кроме того, сообщалось, что за прошлый год в декрет ушли 11 млн женщин и 30 тыс. мужчин. А в недавнем опросе 17% мужчин признались, что готовы уйти в декрет вместо жены, однако только 5% женщин согласились, чтобы их партнер занимался воспитанием ребенка, пока они будут работать. Каждый пятый мужчина заявил, что готов отказаться от своей работы и заниматься домашними делами, если зарплаты его девушки хватит на содержание семьи.

Ранее в Госдуме одобрили создание реестра женатых россиян для проверок при знакомстве.

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