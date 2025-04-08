Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Брутальность в ответственности»: Анфиса Чехова о мужском декрете

Телеведущая Анфиса Чехова призвала мужчин уходить в декрет
close
achekhova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая, глава комитета по демографии партии «Новые люди» Анфиса Чехова призвала мужчин чаще уходить в декрет. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По словам Чеховой, формально мужчинам можно ходить в декрет, но они это редко делают якобы из-за общественного осуждения. Телеведущая уверена, что чем чаще мужчины будут уходить в декрет, тем больше женщин будут решаться рожать.

«Брутальность заключается в ответственности, которую мужчина берет, в умении заботиться о женщине. А просто, как это говорится, небритый, волосатый, вонючий — это не брутальность, когда мужчина от подгузников морщится — это не брутальность», — высказалась о мужском декрете звезда.

Чехова подчеркнула, что нужно вводить моду на мужчин, которые могут по-настоящему заботиться о женщине и ребенке.

В марте в Госдуме связали идею об увеличении срока декрета с ущемлением прав женщин.

Ранее Никас Сафронов раскрыл свой главный страх.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами