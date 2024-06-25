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Российские мужчины рассказали, готовы ли они уйти в декрет вместо жен

RT: 18% российских мужчин заявили о готовности уйти в декрет вместо жены

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Freepik.com

На сегодняшний день в отпуске по уходу за ребенком находится очень мало отцов – об этом сообщили лишь 3% участников соответствующего опроса. О готовности уйти в декрет вместо жены заявили 18% респондентов, приводит RT результаты исследования.

92% участвовавших в опросе мужчин уже имеют детей, остальные сообщили о планах вскоре их завести. В 94% случаев в декрет ради ухода за ребенком идут женщины, в 3% с ребенком сидят бабушки, выяснили аналитики.

Абсолютное большинство мужчин – 82% — заявили об убеждении, что с ребенком должна быть мама. О готовности уйти в декрет сообщили 14% респондентов и 4% отметили, что могут выбрать такой вариант при отсутствии проблем с финансами.

Нежелание уходить в декрет многие объяснили тем, что это может ухудшить отношения с работодателем, так как для России такая ситуация нетипична – так считают 22% мужчин. Еще 9% сообщили, что знают людей, которых желание уйти в декрет оставило без работы.

О желании заменить декрет оформлением короткого рабочего дня и доплатой пособия к зарплате рассказали 27% опрошенных мужчин.

Всего в исследовании «АльфаСтрахования» участвовали более 1,1 тыс. россиян.

Напомним, по данным специалистов, за прошлый год в декрет ушли 11 млн женщин и 30 тыс. мужчин. Чаще всего отцы нежелание уходить в декрет объясняют тем, что им невыгодно прерывать трудовую деятельность, так как у них зарплаты сильно выше, чем у их жен.

Ранее в Госдуме рассказали о новой льготе для отцов в декрете.

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