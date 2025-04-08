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В Госдуме одобрили создание реестра женатых россиян для проверок при знакомстве

Депутат Милонов поддержал создание реестра женатых россиян
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Elnur/Shuterstock/FOTODOM

В России необходимо создать реестр состоящих в браке граждан, так как это поможет в борьбе с обманом при знакомстве, считает депутат Госдумы Виталий Милонов. Так в беседе с 360.ru он оценил соответствующую инициативу центра «Сорок сороков», призвавшего ввести на «Госуслугах» возможность проверки семейного положения жителей.

«В целом это открытая информация. Можно будет получить не данные супруга или супруги, а сам факт, состоит ли человек в браке», — отметил депутат.

Он также напомнил о предложении создать на портале «Госуслуг» сервис знакомства, который позволит заблокировать «женатых, изменщиков и женщин с низкой социальной ответственностью». Кроме того, Милонов призвал сделать фильтр для должников по алиментам. Все эти функции позволят объединить на одном ресурсе тех, кто действительно хочет найти вторую половинку.

Напомним, парламентарий еще в прошлом году предложил создать на «Госуслугах» специальный раздел для поиска партнера. В беседе с «Газетой.Ru» он объяснил, что портал позволит идентифицировать людей и не допускать к знакомствам ботов и агентства. По его словам, ресурс защитит граждан от мошенников и «профурсеток».

Ранее мужчина из приложения для знакомств обманул москвичку на 27 млн рублей.

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