В Приморье разбушевались лесные пожары

В Приморском крае начали распространяться лесные пожары, из-за чего водителям приходится пробиваться сквозь пламя по дорогам. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По словам местных жителей, «все в огне». Пожар не только уничтожает леса и поля, но и скоро может перекинуться на дома. Общая площадь возгорания составляет более 32 га. По некоторой информации, огонь вплотную подошел к трассе между Партизанском и Новолитовском. Из-за плотного дыма отсутствует видимость в пределах пяти метров.

Местная жительница Мария рассказала «Газете.Ru», что воздух был сильно задымлен. Она отметила, что природные пожары находились неподалеку от жилых домов.

Приморец Артем уточнил, что «самый сильный пал был в долине реки Артемовка, от села Многоудобное до села Штыково».

Жительница города Артем Олеся в беседе с «Газетой.Ru» добавила, что подобные пожары случаются каждый год, а случаев перекидывания огня на жилые дома пока не зафиксировано.

Ранее в Подмосковье произошел крупный пожар на складе с пластиковой продукцией.