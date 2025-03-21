В Подмосковье потушили первый в году лесной пожар

В Московской области потушили первый в 2025 году лесной пожар

Первый в этом 2025 году лесной пожар ликвидировали в Московской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Комитет лесного хозяйства Подмосковья.

Возгорание произошло в Озерном участковом лесничестве в городском округе Балашиха, в 2 км от микрорайона Авиаторов. На место прибыли 14 сотрудников лесопожарных служб и 6 единиц техники. Из-за ветра площадь пожара достигла 0,95 га, он был полностью потушен за 1,5 часа. Отмечается, что причиной возгорания стал человеческий фактор.

16 марта сообщалось, что спасателям удалось потушить пожар в лесном массиве в районе Гидростроителей города Краснодара. Площадь возгорания составила 8 га. Незадолго до этого сообщалось, что распространение огня в лесном массиве локализовали к 16:00.

Ранее в Приморье разбушевались природные пожары.