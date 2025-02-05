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Онколог объяснил рост заболеваемости раком в РФ

Онколог Каприн связал рост числа больных раком с ростом продолжительности жизни
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Evgeniy Kalinovskiy/Shutterstock/FOTODOM

Генеральный директор НМИЦ радиологии, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн связал рост числа больных раком в РФ со старением населения и улучшением качества диагностики этого заболевания. Свое мнение он выразил в интервью РИА Новости.

Каприн напомнил, что за последние десятилетия ожидаемая продолжительность жизни в России возросла, а вероятность возникновения рака с возрастом увеличилась. Другим фактором роста заболеваемости раком в стране он назвал программу диспансеризации и ее расширение, позволяющее выявить новообразования на начальных стадиях.

С 60-х годов XX века ожидаемая продолжительность жизни в РФ составляла порядка 68,75 лет. В 90-е годы этот показатель упал до 63,98 лет, а в начале 2020 года достиг рекордного показателя в 73 года, а затем снова снизился на фоне пандемии и СВО.

До этого онкологи в России начали лечить рак при помощи трансплантации органов.

Ранее ученые выявили связь между нейропатией и химиотерапией.

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