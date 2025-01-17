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Участникам СВО для координации медпомощи будут выделять специалиста из поликлиник

Мурашко: участникам СВО для координации медпомощи будут выделять медспециалиста
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Евгений Биятов/РИА Новости

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко написал в статье для kp.ru, что поликлиники будут выделять специалиста для координации медицинской помощи участникам СВО.

По словам министра, участники СВО смогут выбирать поликлиники, и медучреждения будут выделять специалиста, который сможет координировать предоставление таким пациентам первичной медико-санитарной помощи во внеочередном порядке.

«Руководителем медицинской организации могут быть выделены фиксированное время и даты приема участников СВО, когда они могут пройти диспансеризацию или диспансерное наблюдение», — добавил Мурашко.

До этого портал muksun.fm сообщал, что одна из коммерческих компаний Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) не выплатила зарплату участнику специальной военной операции (СВО) после увольнения. После произошедшего боец пожаловался в прокуратуру. Ведомство провело проверку, по итогам которой подтвердило, что бывший работодатель не произвел окончательный расчет участнику СВО.

Ранее россиянина задержали после попытки выдать дочь замуж за участника СВО ради выплат.

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