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Станцию «Крылатское» Московского метрополитена временно закрыли

Станция «Крылатское» московского метро закрыта для проверки инфраструктуры
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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Станцию «Крылатское» Московского метрополитена временно закрыли. Об этом со ссылкой на столичный департамент транспорта сообщает РИА Новости.

Временное закрытие станции связано с проверкой инфраструктуры. Поезда проезжают «Крылатское без остановки».

7 апреля сообщалось, что в подземный переход станции метро «Парк Победы», расположенной на Кутузовском проспекте в Москве, влетела грузовая «Газель».

3 апреля сообщалось, что в Москве на станции «Текстильщики» Таганско-Краснопресненской линии метро эвакуировали пассажиров поезда из-за задымления под вагоном. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Все пассажиры покинули поезд, и его направили в депо.

28 марта на станции метро «Савеловская» Большой кольцевой линии (БКЛ) произошло задымление платформы и пространства вестибюля.

Ранее сообщалось, что доля новых поездов на Замоскворецкой линии московского метро превысит 50% к концу года.

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