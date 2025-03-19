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Доля новых поездов на Замоскворецкой линии Московского метро превысит 50% к концу года

Максим Ликсутов: к 2030 году в московском метро будет 90% новых поездов
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Пресс-служба Департамента транспорта Москвы

К концу 2025 года по Замоскворецкой линии метро будут ходить около 45 современных российских составов «Москва-2024», заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он отметил, что Замоскворецкая линия московского метрополитена является одной из самых востребованных.

«Ежедневно по ней совершают более 800 тыс. поездок», — сказал Ликсутов.

В прошлом году в столичном метро появилось 36 новых поездов «Москва-2024». Доля отечественных деталей и комплектующих в новых поездах составляет более 95%.

Ликсутов отметил, что в 2025 году на Замоскворецкую линию и новые участки Троицкой линии выйдут еще 34 состава.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем закупать для пассажиров самый комфортный подвижной состав. С 2010 года количество современных вагонов увеличилось почти в 6 раз. Рассчитываем, что к 2030 году доля новых поездов в метро составит порядка 90%. Поездки станут еще удобнее и комфортнее», — сказал Ликсутов.

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