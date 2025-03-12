Защита осужденного в Приморье американского военного обжаловала приговор

Адвокат американского военного Гордона Блэка, который был осужден в Приморском крае, подал кассационную жалобу на приговор. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Там заявили, что защитник просит изменить приговор суда и апелляционное постановление: по ч. 1 ст. 119 УК России оправдать гражданина США, а по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ — переквалифицировать на ч. 1 ст. 158 УК РФ. Кроме того, юрист просит снизить назначенное наказание «в соответствии со смягчающими обстоятельствами».

Старший сержант Гордон Блэк служил в Южной Корее и в апреле 2024 года возвращался домой в форт Кавазос в Техасе, но по пути заехал во Владивосток к своей девушке Александре Ващук. По данным телеканала NBC News, военный приехал в Россию без разрешения начальства. Согласно материалам обвинения, Блэк украл у девушки 10 тыс. рублей. При этом защита Блэка отмечала, что у него не было необходимости совершать кражу, поскольку его зарплата составляла $7 тыс. (порядка 600 тыс. руб.).

В августе 2024 года Приморский краевой суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы Блэка. Таким образом, приговор Первомайского районного суда от 19 июня был оставлен без изменений. Суд первой инстанции приговорил американца к 3 годам и 9 месяцам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что Блэк критиковал НАТО и Байдена.