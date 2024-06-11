«Во всем виновата русская водка»: за что судят американцев в России Громкие уголовные дела, которые возбудили в отношении американцев в России

Суд в Воронеже приступает к рассмотрению уголовного дела против гражданина США Роберта Гилмана. Американца, который уже отбывает срок за избиение российского полицейского, теперь обвиняют в «дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества». Гилман — не единственный гражданин США, чье имя попало в криминальную хронику. О самых громких уголовных делах против американцев в России — в материале «Газеты.Ru».

«Во всем виновата русская водка плохого качества»

Во вторник 11 июня Центральный районный суд Воронежа приступает к рассмотрению нового уголовного дела в отношении американца Роберта Гилмана. Его обвиняют по статье 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества) и 296 УК РФ (угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования).

Примечательно, что Гилман уже отбывает срок по другому уголовному делу — за нападение на полицейского в Воронеже в январе 2022 года.

close 100% Роберт Гилман после заседания в Центральном районном суде Воронежа, 2022 год Андрей Архипов/РИА Новости

Как следует из приговора суда, американский гражданин, пребывая в состоянии эмоциональной подавленности, в вагоне-ресторане поезда «Сухум-Москва» поел, выпил бутылку вина и водку. Как отметил один из свидетелей, «вел разговоры о политике, был всем недоволен, громко выражал недовольство деятельностью Правительства РФ... громко выражался нецензурной бранью». Из-за жалоб пассажиров молодого человека высадили в Воронеже.

Сотрудники патрульно-постовой службы рассказали в ходе судебного разбирательства, что обвиняемый «имел шаткую походку, резкий запах алкоголя, невнятную речь, вел себя неадекватно, размахивал руками». Поэтому его в наручниках вытащили на платформу, чтобы дебошир побыл на морозе и, возможно, отрезвел.

Позднее, уже в отделении полиции Гилман не менее двух раз ударил ногами в левую голень сотрудника транспортной полиции. Следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им должностных обязанностей).

В отношении Гилмана также возбудили административные дела за мелкое хулиганство и нарушение режима пребывания в России — он уклонился от выезда после истечения срока визы в начале декабря 2021 года.

Сам Гилман пояснил, что с ним случилась череда неудач, поэтому в России он задержался вынужденно.

По его словам, в стране он находился транзитом, но в аэропорту ему стало плохо, он потерял сознание и получил визу для госпитализации.

После он случайно повредил несколько страниц своего паспорта, поэтому не смог купить билет на самолет из России, и по этой причине ему пришлось отправиться поездом через Воронеж в посольство США в Москве, чтобы восстановить документ, однако до Москвы доехать не получилось.

Расследование по уголовному делу завершилось весной 2022 года. Гилман вину признал. «Во всем виновата русская водка плохого качества», — заявил он. Центральный районный суд Воронежа приговорил его к четырем с половиной годам колонии общего режима. В мае прошлого года американцу уменьшили срок наказания до трех с половиной лет.

Избил и обокрал

Другое уголовное дело в отношении гражданина США рассматривает Первомайский суд Владивостока. 34-летнего военнослужащего американской армии Гордона Блэка обвиняют в краже (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ) и угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ).

Старший сержант Гордон Блэк служил в Южной Корее и в апреле 2024 года возвращался домой в форт Кавазос в Техасе, но по пути заехал во Владивосток к своей возлюбленной Александре Ващук.

По данным телеканала NBC News, военный приехал в Россию без разрешения начальства.

close 100% Бывший штаб-сержант США Гордон Блэк на заседании в Первомайском районном суде Владивостока, 2024 год Илья Аверьянов/РИА Новости

«У заявительницы дома произошел конфликт со знакомым. После его ухода девушка обнаружила пропажу денежных средств и обратилась за помощью в полицию», — сообщили в краевом управлении МВД.

На допросе Александра Ващук рассказала, что во время последней ссоры молодой человек стал ее душить, а после украл у нее деньги. После конфликта девушка обратилась за помощью в больницу, а мужчина сбежал с украденными средствами.

Сотрудники полиции обнаружили американца в одной из гостиниц Владивостока. Он уже купил билеты на самолет и собирался вылетать на родину.

Согласно материалам обвинения, Блэк украл у девушки 10 тыс. рублей. Однако «Известия» со ссылкой на источник писали, что похищенная сумма составляет 200 тыс. рублей.

Суд арестовал его до 2 июля. Следующее рассмотрение дела состоится 17 июня.

Эхо холодной войны

Следствие по делу корреспондента авторитетного издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича идет с марта 2023 года.

Он был задержан в Екатеринбурге, куда приехал для сбора материалов для публикации.

«Установлено, что Гершкович, действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса», — заявили в пресс-службе ФСБ.

Следственное управление службы возбудило уголовное дело по ст. 276 УК РФ (Шпионаж). Корреспонденту, освещавшему последние события СВО и внешнюю политику России, грозит срок от 10 до 20 лет лишения свободы.

close 100% Журналист Эван Гершкович, заключенный под стражу до 29 мая по уголовному делу о шпионаже, во время рассмотрения жалобы на арест на заседании Мосгорсуда, 18 апреля 2023 года Evgenia Novozhenina/Reuters

В день задержания корреспондента Лефортовский суд Москвы отправил его под арест. А 26 марта 2024 года Московский городской суд продлил срок его содержания под стражей до 30 июня нынешнего года.

По словам адвоката Гершковича Марии Корчагиной, компания Dow Jones, которой принадлежит газета The Wall Street Journal, предложила внести за журналиста залог 50 млн рублей, если суд изберет ему домашний арест или подписку о невыезде. Однако суд отказался отпустить его из-под ареста.

Последний раз представителя американских СМИ арестовывали по обвинению в шпионаже в 1986 году, во времена холодной войны между СССР и США.

9 февраля президент России Владимир Путин уточнил, что держать Гершковича в российской тюрьме не имеет смысла и Россия готова к переговорам с Вашингтоном о возможном возвращении корреспондента на родину.