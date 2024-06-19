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Суд во Владивостоке вынес приговор американскому военному Блэку

Во Владивостоке суд приговорил американца Блэка к 3 годам и 9 месяцам колонии

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Илья Аверьянов/РИА Новости

Первомайский районный суд Владивостока приговорил американского военного Гордона Блэка к трем годам и девяти месяцам колонии общего режима по делу об угрозе убийством и краже. Об этом сообщает РИА Новости.

19 июня обвинение попросило владивостокский суд приговорить Блэка к четырем годам и восьми месяцам колонии-поселения, а также назначить ему штраф в размере 40 тысяч рублей.

До этого стало известно, что Блэк не признал вину в том, что он угрожал лишить свою девушку жизни, а вину в краже американец признал частично.

Старший сержант Гордон Блэк служил в Южной Корее и в апреле 2024 года возвращался домой в форт Кавазос в Техасе, но по пути заехал во Владивосток к своей девушке Александре Ващук. По данным телеканала NBC News, военный приехал в Россию без разрешения начальства. Согласно материалам обвинения, Блэк украл у девушки 10 тыс. руб.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о самых громких уголовных делах против американцев в России.

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