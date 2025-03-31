В Мьянме российские спасатели извлекли из-под завалов живую женщину

Спасатели МЧС России совместно с китайскими коллегами извлекли из-под завалов в городе Мандалае живую женщину. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«В городе Мандалае пострадавшую обнаружили под обломками поисковые собаки кинологического расчета ведомства. Спасательная операция длилась восемь часов в темноте и с риском для жизни», — говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что женщина находилась под завалами двое суток. Поиски проходили в сложных условиях: большое количество обломков зданий, неустойчивые конструкции и продолжающиеся афтершоки, отметили в ведомстве.

28 марта в Мьянме произошло несколько мощных землетрясений, магнитуда которых достигала 7,7. Афтершоки ощущались в Таиланде, Китае и Вьетнаме.

В Мьянме поврежден ряд зданий, госпитализированы множество людей. В результате толчков обрушился мост через реку Иравади, был частично разрушен исторический дворец Мандалай. Власти объявили режим ЧП.

Ранее ВОЗ попросила $8 млн для помощи жителям Мьянмы и Таиланда после землетрясения.