«Боятся»: россиянин рассказал, что после землетрясения в Мьянме люди ночевали на улице

Турист из России о землетрясении в Мьянме: завалы пока не разбирают

После землетрясения в Мьянме люди боялись возвращаться в дома и ночевали на улице, рассказал «Газете.Ru» россиян Равиль. В момент ЧП он с другом был в Мандалае – втором по величине городе Мьянмы. По словам мужчины, разборы завалов пока почти не ведутся.

«Мы сейчас находимся в Мандалае, новых толчков последние часы не ощущали, честно говоря. Были толчки ночью — три толчка достаточно ощутимых, но очень коротких. Много разрушенных зданий, большие проблемы с электричеством и интернетом. Люди все на улице сидят, потому что боятся. Ночевали тоже все на улице. Раздают воду, еду, помогают. Паники нет, пробок нет, везде ездят пожарные машины, машины скорой помощи, военные, то есть идет работа с чрезвычайной ситуацией. Много многоэтажных зданий сложились прям как карточный домик – до фундамента, поэтому, вероятно, здесь много жертв. Но пока что каких-то восстановительных работ, или чтобы кто-то кого-то доставал, я, честно говоря, не видел. Один раз вчера только наблюдали: очень большой дом развалился, и слышны были голоса. Видимо, МЧСники местные пытались как-то навести контакт с пострадавшими», — рассказал Равиль.

28 марта в Мьянме произошло несколько мощных землетрясений, магнитуда которых, по данным Associated Press, достигала 7,7 баллов. Афтершоки ощущались в Таиланде, Китае и Вьетнаме.

В результате толчков в Мьянме обрушился мост через реку Иравади, был частично разрушен исторический дворец Мандалай. Власти объявили режим ЧП.

Центральное телевидение Китая со ссылкой на СМИ Мьянмы сообщило, что число жертв уже превысило 1 тыс. человек, еще более 2,4 тыс. получили различные ранения. Многие числятся пропавшими без вести.

29 марта, по данным пресс-службы Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), в двух километрах от столицы Мьянмы Нейпьидо произошло новое землетрясение магнитудой 5,2. Очаг стихии залегал на глубине 10 км.

Посольство РФ призвало находящихся в Мьянме россиян соблюдать меры предосторожности в связи с землетрясением и возможностью повторных толчков.

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