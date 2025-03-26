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Пожилая женщина с инвалидностью живет в аварийном доме с обвалившимся потолком в Томске

В Томске потолок рухнул в квартире 86-летней пенсионерки
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Depositphotos

В Томске 86-летняя женщина с инвалидностью живет в доме с обвалившимся потолком. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Регион-70».

Пенсионерка с инвалидностью имеет квартиру в жилом доме по улице Большая Подгорная, 55. Зданию, признанному аварийным еще в 2021 году, исполнилось уже более 120 лет. Тем не менее городская администрация до сих пор не расселила владельцев аварийного жилья, ссылаясь на отсутствие средств.

Какое-то время назад в квартире пенсионерки обвалился потолок. Хозяйка имеет инвалидность и уже не может передвигаться без трости, но вынуждена жить в помещении, которое находится в критическом состоянии. Из-за постоянной сырости печка дымит, а перегородки продолжают трескаться.

После публикации этого поста прокуратура региона начала проверку. Виновным в сложившейся ситуации грозит уголовная ответственность.

«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на восстановление нарушенных прав граждан и привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности», — заявили в надзорном ведомстве.

Ранее в Амурской области потолок в аварийном доме упал на коляску с ребенком.

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