Кровля бизнес-центра обрушилась на автомобили в Москве

В Москве кровля бизнес-центра «Персей» обрушилась на семь автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Из-за шторма в Москве открытая парковка превратилась в закрытую — с крыши здания прямо на машины снесло рубероид», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели происходящее на видео. На кадрах видно, что упавший рубероид накрыл несколько припаркованных машин.

По информации источника, повреждения получили семь автомобилей, припаркованных у бизнес-центра «Персей» на Ленинградском шоссе.

До этого сообщалось, что на Сахалине пассажиров автобуса высадили на трассе в метель. По словам пассажирки, водитель предложил вернуться в областной центр, но многие отказались, поскольку всем нужно было домой. Люди решили дождаться специальной техники, которая должна была доставить их до места назначения. На время ожидания пассажиров пустили погреться в частный автобус, который ехал с поминок.

Ранее таксиста, сбившего 11 человек в Казани, отправили в СИЗО.