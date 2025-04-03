На Кузбассе обрушилась стена жилого дома

В Гурьевске на Кузбассе частично обрушилась стена жилого дома, заведено уголовное дело. Об этом сообщили в региональном СК.

«В утреннее время 2 апреля произошло частичное обрушение кирпичной кладки внешней стены двухэтажного жилого многоквартирного дома, расположенного на улице Ленина», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в результате частичного обрушения внешней стены никто не пострадал. Следователи выехали к месту происшествия и опросили свидетелей.

2 апреля на шахте «Ново-Кальинская» в городе Североуральске произошло обрушение горных пород на глубине 1010 метров. Сообщалось, что одного из горняков засыпало, к спасению привлекли 22 сотрудников МЧС.

В прошлом месяце в Москве кровля бизнес-центра «Персей» обрушилась на семь автомобилей. Причиной инцидента стал сильный ветер. Информации о пострадавших не сообщалось.

Ранее в Калининградской области аварийный дом рухнул вместе с людьми.