МЧС направит еще несколько самолетов с гуманитарной помощью в Мьянму

Посольство РФ: МЧС направит еще три борта с гуманитарной помощью в Мьянму

МЧС Российской Федерации направит в Мьянму еще три самолета с гуманитарной помощью. Об этом рассказал заведующий консульским отделом посольства России в Мьянме Дмитрий Борисов в беседе с ТАСС.

«В ближайшее время ожидается прибытие еще трех рейсов с гуманитарной помощью», — сказал Борисов.

До этого стало известно, что МЧС РФ доставило в Мандалай около 68 тонн гуманитарной помощи, в основном это продукты питания, дизельные генераторы и палатки.

До этого сообщалось, что врачи полевого мобильного госпиталя оказали медицинскую помощь 22 пострадавшим. Всего за помощью обратились 65 человек. Большинство из них получили травмы и ранения во время землетрясения, а также страдают от обострения хронических заболеваний.

В конце марта серия сильных землетрясений с максимальной магнитудой 7,7 произошла в Мьянме. Подземные толчки ощущались также в Таиланде, Китае и Вьетнаме. В Мьянме землетрясение вызвало значительные разрушения: были повреждены многочисленные здания, большому числу людей понадобилась медицинская помощь. Стихийное бедствие привело к обрушению моста через реку Иравади и частичному разрушению исторического дворца в Мандалае. Власти Мьянмы объявили чрезвычайное положение.

В Бангкоке начали раскачиваться небоскребы, вода из бассейнов на крышах выливалась наружу. Также в одном из районов города обрушилось недостроенное высотное здание.

Ранее спасателям в Мьянме удалось вытащить из-под завалов человека спустя пять дней.