«Здание поплыло под ногами»: россияне — о мощном землетрясении в Таиланде и Мьянме

Во время землетрясения в Бангкоке были очень сильные толчки, тряслись дома, а вещи «ходили ходуном». Об этом «Газете.Ru» рассказала находящаяся в Таиланде россиянка Яна. По словам девушки, сначала она решила, что у нее кружится голова, и только потом поняла, что это землетрясение.

«Сейчас ситуация стабилизировалась, паника ушла. Толчки были ощутимыми, я находилась на четвертом этаже здания. Сначала не поняла, что происходит — думала, у меня внезапно закружилась голова. Потом увидела, что дом трясет, ваза ходит ходуном по столу. Испугалась, когда поняла, что это землетрясение и довольно сильное. Не успела выйти из дома — оно закончилось. Рядом из высоток эвакуировались люди, работала сирена. Разрушений я не видела, пострадавших тоже», — заявила она.

Как рассказали местные жители россиянину Арсению, в Бангкоке «никогда не было такого». Еще один очевидец Олег в беседе с «Газетой.Ru» добавил, что во время ЧП находился в высотном здании у бассейна. По его словам, паники среди людей не было, все спокойно эвакуировались на улицу.

«Здание поплыло под ногами. Всех выгнали на улицу. Я находился в спортзале у бассейна. Не было паники, спокойно вышли. На лифте спустился даже, кто как», — уточнил он.

Россиянин Александр отметил, что толчки ощущались даже в 500 километрах от эпицентра, где он находится, однако повреждений инфраструктуры нет.

«Я сейчас на севере Таиланда, в 500 километрах от эпицентра. Тут толчки ощущались достаточно сильно. Одноэтажные постройки шатались. Повреждений нет или пока об этом не сообщается. Не испугались, не первое мое землетрясение. Были в доме, он как раз начал шататься. Просто вышли из него, посмотреть обстановку», — подчеркнул мужчина.

28 марта в Мьянме произошло несколько мощных землетрясений, магнитуда которых, по данным Associated Press (AP), достигала 7,7.

Толчки чувствовались и в соседнем Таиланде — данных по пострадавшим пока нет. В Бангкоке обрушилось недостроенное высотное здание, cтолб пыли было видно из разных точек города, около 43 рабочих могут находиться под завалами.

Ранее стало известно, что посольство РФ выясняет ситуацию о пострадавших от землетрясения в Таиланде.