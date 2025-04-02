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Спасателям в Мьянме удалось вытащить из-под завалов человека спустя пять дней

MRTV: в Мьянме спасли человека из-под завалов спустя пять дней
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Reuters

Спасателям из департамента пожарной службы Мьянмы удалось вытащить 47-летнего мужчину, который провел пять дней под завалами после землетрясения. Об этом сообщает местный государственный телеканал MRTV.

«Спасателям из отделения Департамента пожарной службы города Сагайнг удалось извлечь живым из-под завалов <...> 47-летнего директора средней школы У Тин Маунг Тхве, находившегося под завалами в течение пяти дней с момента землетрясения», — говорится в сообщении.

По данным телеканала, мужчину обнаружили в 8:00 (5:00 по московскому времени) в воскресенье 30 марта. В операции принимали участие группа спасателей пожарной службы, а также добровольцы под командованием начальника городского отделения пожарной службы города Сагайнг У Тан Тхут У.

Пострадавшего доставили в городскую больницу, там ему оказали всю необходимую медицинскую помощь.

28 марта в Мьянме произошло несколько мощных землетрясений, магнитуда которых достигала 7,7. Афтершоки ощущались в Таиланде, Китае и Вьетнаме.

В результате сейсмического явления был поврежден ряд зданий, госпитализированы множество людей. В результате толчков обрушился мост через реку Иравади, был частично разрушен исторический дворец Мандалай. Власти объявили режим ЧП.

В Бангкоке начали раскачиваться небоскребы, вода из бассейнов на крышах выливалась наружу.

Ранее стало известно об угрозе обрушений в некоторых районах Мьянмы.

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Землетрясение в Мьянме
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